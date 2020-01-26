اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة روما ولاتسيو الدورى الإيطالي و القنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة روما ولاتسيو الدورى الإيطالي و القنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحبس محبو الكرة الإيطالية الانفاس انتظارًا لديربي العاصمة الإيطالية روما، في مباراة دائمًا ما تكون قوية تاريخيًا بين روما ولاتسيوفي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وذلك في إطار الأسبوع الـ 21 والتي تقام في الملعب الأوليمبكو.

في آخر مباراة لروما خسر من يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف وحيد وودع كأس إيطاليا من دور ربع النهائي، أما المباراة الأخيرة في الدوري ففاز على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 20.

لاتسيو أيضًا خرج من كأس إيطاليا بعدما خسر من نابولي بهدف نظيف، وخرج من دور ربع النهائي، أما في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى في آخر مباراة فاز بخماسية مقابل هدف وحيد على سامبدوريا.

المباراة الأخيرة التي جمعت بين طرفي العاصمة لاتسيو وروما انتهت بنتيجة 1-1، وسجل لويس ألبيرتو في الدقيقة 59 أما هدف روما فسجل أليكساندر كولاروف في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

يحتل لاتسيو المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، أما روما فيأتي رابعًا بـ 38 نقطة بعدما خاض 20 جولة.

موعد مباراة روما ولاتسيو بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

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تقام المباراة في تمام 19:00 بتوقيت القاهرة و20:00 بتوقيت مكة المكرمة و17:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة روما ولاتسيو بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تقام المباراة على ملعب الأوليمبكو في روما

القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تذاع المباراة على قنوات beIN Sports HD 4 وSky Sport Uno وSuperSport 9 / HD.

معلق مباراة روما ولاتسيو بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

يعلق على المباراة حفيظ دراجي.