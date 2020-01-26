اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة روما ولاتسيو بث مباشر ROMA عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش روما ولاتسيوNOW

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يستضيف روما نظيره لاتسيو فى ديربى العاصمة الإيطالية الذى يحتضنه ملعب "الأولمبيكو" فى السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، حيث تحمل مباراة اليوم رقم 174 فى تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الإيطالى، حقق الأول 65 انتصارا مقابل 46 هزيمة وانتهت 62 مباراة بينهما بالتعادل.

ويحتل لاتسيو المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، متفوقا على روما الرابع برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة روما ضد لاتسيو في الدوري الايطالي

ودائما ما تتسم مباريات ديربى العاصمة "روما" بالإثارة والخشونة، حيث أشهر الحكام خلال مواجهات "الجيالوروسى" ولاتسيو 24 بطاقة حمراء منذ عام 2000 حتى الآن وهو رقم قياسى فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

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وكان روما ودع منافسات كأس إيطاليا فى المواجهة الاخيرة التى خاضها ضد يوفنتوس، بعدما سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضى، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة روما ضد لاتسيو في الدوري الايطالي

كما ودع لاتسيو بطل الكأس فى النسخة الماضية منافسات البطولة فى العام الجارى، بعد الهزيمة التى تلقاها أمام نابولى الذى يلتقى فى نفس الجولة مع يوفنتوس، بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سان باولو".

كما تقام 4 مباريات أخرى اليوم فى ختام منافسات الجولة الـ21 للكالتشيو، حيث يستضيف إنتر ميلان الوصيف نظيره كاليارى فى الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقى بارما مع أودينيزى وسامبدوريا مع ساسولو، وهيلاس فيرونا مع ليتشى.