اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي مباشر NOW

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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم 26 / يناير / 2020، حيث يلتقي النادي الأهلي بنظيرة التونسي النجم الساحلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، وستقام المباراة علي أرضية ملعب ستاد السلام ارضية النادي الأهلي، ويدخل الأهلي بروح معنوية عالية بعد ان خاض 10 مباريات بالدوري ولم يتعرض للخسارة حتي الأن، ويريد الأهلي أن يحقق الفوز علي النجم من أجل تسهيل مأمورية الصعود لدور الربع نهائي، لقاء بطبع سيكون صعب علي لاعبي القلعة الحمراء، يذكر ان النادي الاهلي تعرض للخسارة في مباراة الذهاب علي يد النجم التي إقيمت بتونس وخسر الأهلي بنتجة هدف دون رد .

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

هذا وقدم قام المدير الفني لنادي الأهلي السويسري بعقد جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة النجم في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر أمس من اجل وضع الرتوش الأخير، في الخطة التي ستواجه النجم، وقال المدير الفني لن نتقبل الخسارة من النجم للمرة الثانية وقال للاعبين عليكم التحلي بالصبر وعدم الإندفاع وقال يجب ان نضغط النجم ونقدم كرة جيدة للجماهير التي سوف تشاهدنا وقال هناك ملايين من الجماهير تنتظر النتيجة ويجب ان نحسن اردئنا بهذا التيشرت الذي تردونة وقال ايضا سوف نحقق الفوز في مباراة النجم ومباراة الهلال وسوف نصعد كأول المجموعة برصيد 15 نقطة ولن اتنازل عن ذلك.