اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُخطط يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، لإجراء العديد من التعديلات على تشكيلة الفريق الأحمر في مباراته القادمة ضد شروزبري في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم الأحد.

وأعرب مدرب شروسبري عن رغبته في رؤية الأسماء الأساسية لليفربول مثل النجم الدولي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو و الإنجليزي جوردان هيندرسون على أرض الملعب ، بدلاً من التواجد على مقاعد البدلاء.

وكان تشكيلة ليفربول في مباراة الدور الثالث ضد إيفرتون، قد شهدت تغيير تسعة لاعبين، ومن المتوقع أن يلجأ المدرب الألماني مرة أخرى للمداورة، خاصةً وأن فريقه سيلعب في منتصف الأسبوع أمام وست هام يونايتد.

كلوب يرسم ملامح تشكيلة ليفربول ضد شروزبري:

وقال المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء الذي سيقام مساء غدٍ الأحد: “سنلعب بتشكيلة مختلفة لأن هذه المباراة تمثل فرصة مناسبة لمنح اللاعبين العائدين من الإصابة بعض دقائق اللعب”.

وتابع: “ستكون مشابهة للتشكيلة التي لعبت أمام إيفرتون، سندخل بلاعبين جاهزين ولاعبين كانوا مصابين وعادوا معنا، سيكون من المنطقي إشراكهم، إنهم بحالة جيدة ونريد التأهل للدور المقبل”.

وأضاف: “مباريات الكؤوس دائماً ما تتسم بالصعوبة، ولكن بدون عقلية الانتصارات سيكون من الصعب الفوز، لا أعتقد أن أي لاعب من لاعبينا جعلوني أشك برغبتهم بتحقيق الفوز بغض النظر عن الخصم”.

تُقام مساء اليوم الأحد مباراة بين فريقي ليفربول وشروزبري، في معقل الأخير، بدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المتوقع ألا يدفع المدرب يورجن كلوب بعدد من العناصر الأساسية في تلك المباراة مثل محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك وذلك من أجل إراحتهم، إلى جانب معاناة ساديو ماني من إصابة.

ولن يشارك الحارس أليسون في تلك المباراة حيث من المعتاد مشاركة زميله أدريان في مباريات الكأس.

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التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام شروزبري:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: لعروسي، فان دير بيرج، ماتيب، ويليامز.

خط الوسط: فابينيو، جونز، شيريفيلا.

خط الهجوم: مينامينو، أوريجي، إليوت.

التشكيل المتوقع لـ شروزبري أمام ليفربول:

حراسة المرمى: أوليري.

خط الدفاع: رو شون ويليامز، إيبانكس لانديل، بيير.

خط الوسط: دونالد لوف، نوربورن، لوران، غولبورن.

خط الهجوم: شون والي، كالوم لانغ، إدواردز.