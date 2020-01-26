اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليفربول قد لجأ إلي طريقتة المعتادة بعدما أن سجل هدفة الأول قد تراجع إلي وسط ميدانة وبدأ يعتمد علي الهجمات المرتدة لذلك شاهدنا خلال تلك المواجهة وجود محمد صلاح اللاعب المصري كرأس حربة صريح وليس جناح أيمن وذلك بسبب التحركات التي يقوم بها روبرتو فيرمينو في منطقة العمق لذلك كان يقوم لاعب محور الإرتكاز أوكسليد تشامبرلين بالجانب الأيمن من أجل تقديم المساندة الهجومية لظهير الأيمن ألكساندر أرنولد السلاح الثاني الذي قد أعتمد علية ليفربول خلال تلك المواجهة سلاح الضغط العالي علي دفاعات ولفرهامبتون وذلك من أجل أستخلاص الكرة في أسرع وقت وتشكيل هجمات مرتدة والفعل نجح في تلك النقطة إلى حداً ما.

الشوط الثاني قد أختلف عن الشوط الأول وذلك بسبب تغير الشكل الخططي من جانب يورجن كلوب وذلك بالأعتماد علي الشكل الخططي 4-2-3-1 بدلاً الشكل الخططي 4-3-3 وذلك بوجود مينامينو بالجانب الأيمن وفيرمينو صانع ألعاب وتشامبرلين بالجانب الأيمن ومحمد صلاح مهاجم صريح ولكن هذا الطريقة جعلت ليفربول يفتقد السيطرة علي الكرة لذلك قرر يورجن كلوب إعادة الأعتماد علي الشكل الخططي 4-3-3 وذلك بنزول اللاعب البرازيلي فابينيو علي حساب تشامبرلين وذلك من أجل إعادة السيطرة علي الكرة ولكن تلك التغيرات لم تكن فعالة وكانت السيطرة والخطورة من نصيب فريق ولفرهامبتون وذلك بسبب وجود المساحات أمام بيدرو نيتو وأداما تراوري وبالفعل فريق ولفرهامبتون أصبح لدية شكل هجومي جيدة من الأطراف وبالإخص الطرف الأيمن من جانب اللاعب الإسباني الشاب أداما تراوري.

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مشاهدة مباراة ليفربول و شوروسبري تاون بث مباشر اليوم 26-01-2020 كأس الإتحاد الإنجليزي,يستضيف اليوم الاحد 26 يناير 2020 ملعب شروسبري تاون مباراة بين ليفربول وترانمير روفرز فى الدور الخامس من كأس الاتحاد الانجليزى

سوف ننقل لكم اليوم الاحد 26 يناير 2020 موعد المباراة فى كأس الاتحاد الانجليزى فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت الامارات ، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 2 ويعلق على المباراة سوار الذهب

مشاهدة مباراة ليفربول و شوروسبري تاون بث مباشر