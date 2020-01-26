اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر LIVERPOOL VS عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش ليفربول NO

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ضمن منافسات الدور الخامس بكأس الإتحاد الإنجليزي يلتقي اليوم ليفربول و شوروسبري تاون ومن متوقع أن يكون هناك عدة تعديلات جذرية بتشكيلة ليفربول بالإخص أن يورجن كلوب المدرب الألماني لا يعتبر بطولة الكأس تكون مقياسًا للحكم بفشل أو نجاح الموسم وبالتالي يفضل التركيز في بطولة الدوري والتي يسير فيها حتي الأن بصورة أكثر من جيدة حتي يحتل الريدز صدارة جدول الترتيب بفارق نقطي كبير عن أقرب الملاحقين بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تأهل فيها الريدز للموسم الثالث علي التوالي للدور ثمن النهائي لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني تلك النقاط تجعل يورجن كلوب لا يغير من أفكارة لذلك سيكون من المؤكد هناك تعديلات كبيرة بتشكيلة الريدز خلال مواجهة اليوم.

المواجهة الأخيرة التي قد خاضها ليفربول قد كانت أمام وولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرون مواجهة لم تكن سهل المنال بالنسبة ليفربول التي نجح في حسم الثلاثة نقاط لصالحة في دقائق اللقاء الأخيرة يذكر أن تلك المواجهة لم تشهد غيابات بتشكيلة الريدز التغير الوحيد الذي قد جاء بعد إصابة اللاعب السنغالي ساديو ماني بالدقيقة الثالثة والثلاثون لذلك تم الدفع بالوافد الجديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية اللاعب الياباني تاكومي مينامينو.

دقائق اللقاء الأول شهدت تسجيل ليفربول هدفة الأول عن طريق ضربة رأسية من جانب اللاعب المخضرم جوردان هندرسون وتلك النقطة من أهم مميزات ليفربول بالموسم الجاري وهو تعدد أسلحتة الهجومية حيث سنجد ليفربول لدية قدرات فردية عالية ليس فقط من جانب

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الثلاثي الأمامي ولكن في نقطة أستغلال الضربات الثابتة علي أفضل وجة وتلك النقطة هامة للغاية الإخص أن أغلب الفرق تحاول التكتل الدفاعي من أجل السيطرة علي الخطورة الهجومية للريدز وبالتالي سلاح الضربات الثابتة من أهم الأسلاح التي يتم إستخدامها من جانب الفرق الكبري من أجل فك طلاسم دفاعات الخصوم.

أما علي الجانب الأخر فريق ولفرهامبتون بقيادة المدير الفني البرتغالي إسبيريتو سانتو قد أعتمد 4-3-3 وذلك علي غير المعتاد حيث أن من المعتاد أن يعتمد فريق وولفرهامبتون علي الشكل الخططي 3-5-2 ولكن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين ليفربول وولفرهامبتون قد بدأ المواجهة بالشكل الخططي 3-5-2 قد وجد صعوبات كبيرة في عملية الأختراق لذلك قرر تغير الشكل الخططي بالشوط الثاني إلي 3-4-3 وبدأ يعتمد بشكل واضح علي الأختراق من الأطراف ذلك النقطة جعلت ولفرهامبتون لدية أفضلية من الناحية الهجومية وذلك أمر منطقي في ظل القدرات الدفاعية الكبيرة التي يمتلك قوة دفاعية كبيرة لذلك لم يكن من الأفضل أن يبدأ ولفرهامبتون المواجهة بالشكل الخططي 3-5-2 لذلك خلال المواجهة الأخير أعتماد إسبيريتو سانتو علي الشكل الخططي 4-3-3 وذلك بوجود بيدرو نيتو في الطرف الأيسر وأداما تراوري بالجانب الأيمن بالإضافة إلي وجود راؤول خيمينيز في منطقة العمق كهاجم صريح.

الشكل الخططي الهجومي لفريق ولفرهامبتون أعتمد علي الأختراق من الأطراف ولكن وجد صعوبات في الأختراق وبالإخص بالشوط الأول وذلك بسبب الشكل الدفاعي الذي قد أعتمد علية يورجن كلوب وذلك بسبب القوة الهجومية التي يمتلكها فريق ولفرهامبتون بوجود الثنائي بيدرو نيتو وأداما تراوري لذلك ولفرهامبتون لم يجد مساحات للأختراق من من منطقة الأطراف كما يريد مديرة الفني البرتغالي إسبيريتو سانتو.

ليفربول قد لجأ إلي طريقتة المعتادة بعدما أن سجل هدفة الأول قد تراجع إلي وسط ميدانة وبدأ يعتمد علي الهجمات المرتدة لذلك شاهدنا خلال تلك المواجهة وجود محمد صلاح اللاعب المصري كرأس حربة صريح وليس جناح أيمن وذلك بسبب التحركات التي يقوم بها روبرتو فيرمينو في منطقة العمق لذلك كان يقوم لاعب محور الإرتكاز أوكسليد تشامبرلين بالجانب الأيمن من أجل تقديم المساندة الهجومية لظهير الأيمن ألكساندر أرنولد السلاح الثاني الذي قد أعتمد علية ليفربول خلال تلك المواجهة سلاح الضغط العالي علي دفاعات ولفرهامبتون وذلك من أجل أستخلاص الكرة في أسرع وقت وتشكيل هجمات مرتدة والفعل نجح في تلك النقطة إلى حداً ما.