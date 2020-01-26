اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري اليوم بث مباشر| Liverpool live stream

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري اليوم بث مباشر| Liverpool live stream والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب ليفربول خارج أرضه أمام منافسه شروسبري تاون في ملعب “مونتكومري ميداو” مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الـ5 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتجنباً للإرهاق،أكد المدرب الألماني يورجن كلوب على أنه سيجري الكثير من التغييرات على تشكيلة ليفربول أثناء مواجهة شروزبيري، خاصة أن الفريق مرتبط أيضاً بمباراة يوم الأربعاء أمام وست هام يونايتد مؤجلة من الجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تأكد رسمياً مشاركة الحارس الإسباني أدريان سان ميجيل الحارس البديل لأليسون بيكر أساسياً في مباراة الكأس، إذا لم يتعرض لأي إصابة أو ظرف خاص قبل اللقاء.

بينما سيكون أيضاً بين المتواجدين في الفريق الكرواتي ديان لوفرين الذي عاد للتدريبات مؤخراً بجانب الكاميروني جويل ماتيب اللذان من المتوقع أن يلعبا المباراة من البداية.

وشهدت تدريبات ليفربول أيضاً عودة الغيني نابي كيتا مجدداً بعد الإصابة التي ضربته بداية هذا الشهر في عملية الإحماء قبل مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد.

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موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة (21:00 بتوقيت الإمارات)، و(20:00 بتوقيت السعودية)، و(19:00 بتوقيت القاهرة)، و(17:00 بتوقيت جرينيتش).

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD2، بتعليق صوتي سوار الذهب.

إليكم تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة الغد شروزبيري:

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : ويليامز، ماتيب، لوفرين ولاعروشي

خط الوسط : جونز، آدم لالانا ونابي كيتا

خط الهجوم : مينامينو، إيليوت وأوريجي