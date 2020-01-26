اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة مصر وتونس (أونلاين) بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليومYALLA

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بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد، في مواجهة هامة وقوية يسعى المنتخب الوطني المصري لكرة اليد لتحقيق حلم وآمال الملايين من المصريين الليلة، حلم الوصول إلى أوليمبياد طوكيو 2020، هذا الحلم الذي يعد على مشارق ساعات قليلة إمّا أن يتم تحقيقه أو سيكون هناك طريق آخر يسيرون فيه على أمل الوصول، اليوم، الأحد السادس والعشرين من يناير 2020، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، يلتقي المنتخب الوطني المصري بنظيره المنتخب التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد 2020 والمقامة على الأراضي التونسية.

مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد

البداية مع المنتخب الوطني المصري والذي تأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2020، والمقامة حاليًا في تونس، بعد تمكنه من المرور من عقبة المنتخب الجزائري في مباراة قوية وصعبة في نصف النهائي، فاز بها المنتخب المصري بشق الأنفس على المنتخب الجزائري بنتيجة 30-27، في مباراة قوية وبالرغم من أن طريق المنتخب الوطني المصري كان قويًا وصعبًا للوصول إلى النهائي إلّا أنّ إصرار لاعبيه والجهد المبذول جعلهم يتخطون المنتخبات التي كانت في طريقهم وأبرزهم منتخب أنجولا والذي تمكنوا من تجاوزه في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2020، لذلك يسيعى المنتخب المصري أن يسهل على نفسه الليلة مهمة الوصول إلى أوليمبياد طوكيو 2020، وسيبذل قصارى جهده من أجل الخروج من المباراة بالفوز الغالي وحمل كأس البطولة وبطاقة التأهل إلى الأوليمبياد.

بث مباشر مباراة مصر وتونس

في الجانب الآخر يدخل المنتخب التونسي وهو البطل حامل النسخة الماضية من بطولة كأس الامم الإفريقية، ويأمل أن يستمر الكأس في بلاده ويحصد هو بطاقة التأهل إلى أوليمبياد طوكيو، خاصة وأنّ الحظ يسانده بشكل قوي كون البطولة على أرضه ووسط جمهوره، بالإضافة إلى أنّه أيضًا البطل، وجاء مشوار المنتخب التونسي بتخطيه عقبة منتخب أنجولا بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، بنتيجة 39-23 وفي لقاء قوى استطاع المنتخب التونسي من الفوز بها وحصد بطاقة النهائي، كما أنّه أيضًا تمكن من الوصول لنصف النهائي والفوز على أنجولا بعد الفوز على الجزائر في مباراة ربع النهائي، في لقاء عربي إفريقي خالص استطاه أبناء نسور قرطاج الفوز بهم ليصلا إلى النهائي في مواجهة الفراعنة ونتابع معكم الان جدول بطاقة مباراة مصر ضد تونس لليد .

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المباراة مصر ضد تونس

البطولة بطولة افريقيا لليد

موعد المباراة 26/يناير/2020 | في تمام الساعة ال7:30 توقيت مصر

ملعب المباراة قصر الرياضة برادس

القنوات الناقلة Arryadia TNT HD

ويعتبر المنتخب التونسي الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد برصيد 10 ألقاب، ويأتي خلفه منتخب الجزائر برصيد 7 ألقاب، وفي المركز الثالث منتخب مصر برصيد 6 ألقاب، وتقام مباراة تونس ومصر في نهائي بطولة إفريقيا في كرة اليد 2020 على ملعب صالة قصر الرياضة برادس في العاصمة التونسية تونس، وسيتم إذاعة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد2020 عبر قناة الرياضية المغربية HD، وحسبما تم الإعلان عنه فقد عين الاتحاد الإفريقي، طاقم تحكيم دولي إسباني للنهائي مكوَن من الحكمان الدوليان لينياتشو جارسيا وأندرو ماران، بالإضافة أيضا إلى تعيين نائب رئيس الاتحاد الإفريقي الأنجولي بيدرو جوجينهو، ونائب رئيس لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لكرة اليد الفرنسي فرانسوا جارسيا كمراقبين.