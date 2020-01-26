اونلاين | مشاهدة مباراة مصر اليوم | بث مباشر مباراة مصر وتونس في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد ON SPORTS HD رابط yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر اليوم | بث مباشر مباراة مصر وتونس في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد ON SPORTS HD رابط yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المنتخب المصري نظيره التونسي في نهائي كأس أمم أفريقيا لليد التي تستضيفها تونس الساعة السابعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأحد على صالة قصر الرياضة برادس.

وتأهل المنتخب المصري على حساب شقيقه الجزائري بالفوز 30 -27 فيما سحقت تونس أنجولا 39-23.

وتمنح هذه البطولة بطلها بطاقة تأهل مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأوليمبياد.

كان منتخب الفراعنة قد ضمن المشاركة بمونديال 2021 بسبب تنظيم البطولة في مصر، بالإضافة إلى 6 منتخبات تأهلت للمونديال وعلى رأسهم تونس وأنجولا والجزائر.

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