شباب كوريا يقتنص اللقب الآسيوي بعد الفوز على الأخضر الأولمبي

الأحد 26 يناير 2020

انتهت منذ لحظات فعاليات نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت ٢٣ عاما بفوز منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدف وحيد على المنتخب السعودي، في المباراة التي أقيمت على راجا مانجالا.



وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جيونغ تاي ووك الدقيقة ١١٣، بعد لجوء الطرفين لشوطبن إضافيين، بعد نهاية الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 20 أول فرصة حقيقية للمنتخب الكوري عندما اخترق وو يونج جيونج الدفاع السعودي وانفرد بالحارس محمد اليامي الذي تصدى لتسديدته لتخرج الكرة إلى ركنية.

ورد المنتخب السعودي بهجمة خطيرة في الدقيقة 28 سدد منها عبد الله الحمدان الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها انتهت إلى ضربة ركنية.

وبمرور الوقت ، أصبح اللعب في اتجاه مرمى المنتخب السعودي معظم الوقت ولكن المنتخب الكوري فشل في استغلال الفرص التي سنحت له لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

Advertisements

واستأنف الفريقان محاولاتهما مع بداية الشوط الثاني وكان المنتخب السعودي هو الأكثر سيطرة على مجريات اللعب والأكثر هجوما وإن لم يشكل خطورة حقيقية على المرمى الكوري.

ورد المنتخب الكوري بهجمة سريعة خطيرة في الدقيقة 58 وصل فيها اللاعب البديل لي دونج جون داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ماكرة بيسراه ولكن اليامي تصدى لها ببراعة.

وكاد لي دونج جون يفتتح التسجيل في الدقيقة 78 اثر تمريرة طولية وصلت منها الكرة على حدود منطقة الجزاء بعدما فشل اللاعب عبد الباسط علي في إبعادها لينفرد اللاعب الكوري بالحارس السعودي ولكن الأخير نجح في إبعاد الكرة قبل أن يشتتها الدفاع.

وسدد عبد الرحمن غريب كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88 ولكن الكرة علت العارضة لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين قبل أن يحسمها المنتخب الكوري لصالحه بهدف في الشوط الإضافي الثاني.

وجاء الهدف اثر ضربة حرة احتسبت للمنتخب الكوري بجوار منطقة الجزاء السعودية ولعبها البديل لي دونج كيونج عرضية وانقض عليها تاي ووك بضربة رأس قوية حاول اليامي إبعادها ولكن الكرة أكملت طريقها إلى داخل المرمى ليكون هدف الفوز بالمباراة والتتويج باللقب الأسيوي.