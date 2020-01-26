مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الرياضي الساحلي بث مباشر بتاريخ 26-01-2020 دوري أبطال أفريقيا

الأحد 26 يناير 2020

تحت شعار لا بديل عن تحقيق الانتصار من اجل استكمال المشوار سيستقبل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي المصري نظيره فريق النجم الساحلي التونسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الاحد الموافق السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2020 ميلاديا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في اطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة ضد النجم الساحلي لايف اتش دي.

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استاد القاهرة الدولي ملعب الرعب سيكون متزينا لاستقبال قمة عربية افريقية نارية بين الاهلي والجم في صراع شرس على تحقيق نقاط المباراة الثلاث حيث يتحفز الاهلي بسلاح اقامة اللقاء على ملعبه لتحقيق الثلاث نقاط من انياب فريق النجم الساحل اضافة الى عامل الدعم الجماهيري من قبل الجماهير الحمراء التي حدد الامن حضورها بما يقارب 10 آلاف مشجع للمباراة حيث نفدت جميع تذاكر اللقاء من اجل دعم المارد الاحمر في المجموعة المعقدة للغاية شاهد لايف مباراة الاهلي ضد النجم الساحلي.

على الجانب الاخر فان الضيف فريق النجم الساحلي التونسي يتحفز بتحقيق الانتصار خارج ملعبه على فريق الهلال السوداني في ام درمان في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا ويرغب في مواصلة مفاجاته وتحقيق فوز جديد خارج الديار وهذه المرة على حساب عملاق افريقيا النادي الاهلي في مصر لحسم تاهل ايتوال رسميا لدور الثمانية في دوري ابطال افريقيا في لقاء صعب للغاية شاهد رابط مباراة الاهلي ضد النجم لايف.

تعادل الأهلي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق في الجولة الماضية ليتصدر النجم الساحلي المجموعة برصيد تسع نقاط ويليه الأهلى ثانيا برصيد سبع نقاط ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد ست نقاط واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ويرغب الاهلي في الفوز للوصول للنقطة العاشرة وخطف الصدارة من النجم الساحلي قبل خوض مباراة الجولة الاخيرة في السودان امام الهلال ويعتمد فايلر على نجومه وليد سليمان ومروان محسن واليو بادجي الذي قد يشارك لاول مرة والسولية ومجدي افشة ومعلول والشناوي وفتحي واجايي وكهربا مشاهدة مباراة الاهلي والنجم على قناة beIN Sports HD 1.