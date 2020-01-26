السعودية تخرج بتعادل سلبي امام كوريا الجنوبية في الشوط الأول

الأحد 26 يناير 2020

انتهى منذ قليل فعاليات الشوط الأول من مباراة السعودية ومنافسها كوريا الجنوبية، في نهائي كأس آسيا تحت ٢٣ عاما باللقاء المقام. حاليا على ملعب راجت مانجالا الدولي.

وتبادلا الطرفين الهجمات العديدة دون أن تهتز شباكهم ولو بهدف ولحد، مع تألق حراس المرمى.

ويسعى الأخضر السعودي للظفر باللقب الآسيوي للمشاركة، من أجل إسعاد الأنصار وتحقيق لقب هام لجيل قال عنه الكثير أنه قادم بقوة.