انت الان تتابع إنتر يتعادل مجددا بعد استقبال هدف من لاعبه المعار ناينجولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

روميلو لوكاكو لاعب إنتر خلال مباراة امام كالياري بدوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم يوم الاحد

تعادل إنتر ميلان صاحب المركز الثاني للمباراة الثالثة على التوالي بنتيجة 1-1 بعدما استقبل هدفا من راديا ناينجولان، لاعبه المعار إلى كالياري هذا الموسم، في الشوط الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وسدد اللاعب البلجيكي، الذي أبلغه أنطونيو كونتي مدرب إنتر أنه لا مكان له بالتشكيلة هذا الموسم، كرة قوية منخفضة من خارج المنطقة وغيرت اتجاهها قبل أن تصعق المشجعين في سان سيرو في الدقيقة 78.

وكان لاوتارو مارتينيز تقدم بهدف لإنتر في الدقيقة 29 بعد كرة عرضية من آشلي يانج، في أول مباراة مع الفريق بعد انضمامه هذا الشهر، وسط غضب من كالياري بداعي أن اللاعب الأرجنتيني دفع منافسه.

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وراجع حكم الفيديو المساعد اللقطة لمدة دقيقتين قبل أن يحتسب الهدف في النهاية.

وتعرض مارتينيز للطرد في الوقت بدل الضائع بعدما استشاط غضبا عقب الحصول على بطاقة صفراء بعد ارتكاب خطأ ولم يخرج من الملعب إلا بعد تدخل مجموعة من زملائه في ظل استمرار احتجاجه على الحكم.

ويملك إنتر 48 نقطة من 21 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي يلعب في ضيافة نابولي يوم الاحد. ويتقدم فريق كونتي بثلاث نقاط على لاتسيو ثالث الترتيب الذي يصطدم بروما في قمة العاصمة.