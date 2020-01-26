شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يتحدث لـ «المصري اليوم »: العمل العام فى الوسط الرياضى «قلة قيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هو إحدى حبات عنقود الموهبة فى تاريخ الكرة المصرية، ورث المهارة من عائلته الكروية، وكذلك حب الجماهير، حصد العديد من البطولات الدولية، سواء مع المنتخب، أو فريقه الزمالك، استطاع أن يحفر اسمه بحروف من نور فى سجلات الكرة المصرية، فمن من الجماهير لا يتذكر دوره فى تتويج المنتخب ببطولة أمم إفريقيا ببوركينا فاسو عام ١٩٩٨، ومن ينسى دوره فى الحقبة الذهبية للقلعة البيضاء عندما ساهم فى تتويج فريقه ببطولة الدورى أكثر من مرة، فصار اسمه مرتبطاً فى أذهان الجماهير البيضاء بالبطولات والانتصارات؟!

اسمه وحده كان كافيا لبث الرعب فى قلوب منافسيه خصوصا المدافعين، فلا يتوقع أحد ما سيفعله بهم.. إنه حازم محمد يحيى الحرية إمام، أو الثعلب الصغير، «العو» كما يحب أن يطلق عليه أثناء المباريات.

«المصرى اليوم» التقته، للحديث فى الكثير من الملفات الخاصة باللعبة الشعبية الأولى، ففتح قلبه، وأجاب عن كل الأسئلة، بالإضافة إلى تقييمه للعديد من اللاعبين، ومستوى الأهلى والزمالك فى بطولة دورى رابطة أبطال إفريقيا، وتوقعاته بالنسبة لبطولة الدورى العام، وغيرها من الأمور التى تهم الرأى العام الكروى.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور«حازم إمام»

■ بداية، ما تقييمك لمباريات الدورى هذا الموسم؟

- الدورى المصرى زى كل سنة، لا جديد، هناك أندية كبيرة تراجع مستواها مثل الإسماعيلى، وكالعادة لا يوجد إلا الأهلى والزمالك، حتى فريق بيراميدز الذى تفاءلنا به خيراً فى الموسم الماضى، ابتعد مستواه بشكل كبير قوى، المقاولون العرب ظهر حتى الآن متميزا، لكن فى المجمل سيبقى التنافس بين القطبين.

■ وهذا هو المعتاد كل موسم؟

- صحيح، كان نفسنا يكون هناك أكثر من فريق، مثل الموسم الماضى عندما دخل بيراميدز منافساً قوياً لهما.

■ أنت تقول إن المنافسة بين الأهلى والزمالك، لكن البعض يرى أن المنافسة انتهت مبكراً لصالح الأهلى، فما تعليقك؟

- الأهلى فريق مستقر أكثر فنياً، ومعه مدرب متميز، لكن طالما عدد المباريات المتبقية أكثر من فارق النقاط، فلا يمكننى القول بأن الدورى قد حسم، خصوصاً أن هناك مباراتين مباشرتين لهما وجهاً لوجه، ومن الممكن أن تتبدل الأمور.

■ هل أنت مع مقولة أن الأهلى الأفريقى غير الأهلى المحلى؟

- بص، للأسف الفرق المصرية تلعب دائماً داخل مصر بطريقة مختلفة عن المواجهات الخارجية، فقد تواجه فريق إفريقى على أرضك تكسبه تلاتة أو أربعة، وعندما تواجهه على أرضه تلعب بطريقة دفاعية، وتخسر أمامهم اتنين أو تلاتة.

■ ومن المسؤول من وجهه نظرك؟

- المدرب، ثم اللاعبين، أنا شايف إن بعض لاعبى الأهلى ينقصهم الخبرة الأفريقية المطلوبة، بدليل أنهم يكسبون فى مصر بنتيجة كبيرة، وتجدهم لا يؤدون بنفس المستوى خارجياً.

■ بعد النتائج المتميزة لفايلر مع الأهلى، بدأ البعض فى عقد مقارنات بينه ومانويل جوزيه، فكيف ترى الأمر؟

- بداية فايلر، سواء من حيث الأداء والنتائج، لكنه محظوظ لأنه جاء لاسارتى الذى لم ينجح فى إقناع الجماهير به، فحتى عندما كان لاسارتى يفوز، لم يكن مقنعا لجماهيره، وفجأة جاء فايلر وتحسنت العروض والنتائج، واللاعبون أنفسهم بلغة الكرة «فاقوا» فطبعاً هناك فارق واضح بين فايلر ولاسارتى، لكن لا يمكن المقارنة بين فايلر وجوزيه، لأن الأخير كسب بطولة إفريقيا، فلو فاز بها فايلر يمكن وقتها وضعه فى مقارنة مع جوزيه.

■ من تراه مرشحاً لدورى أبطال إفريقيا هذا الموسم؟

- الترجى فريق قوى، والوداد، وللأسف الأهلى والزمالك لم يظهرا بما يدل على إمكانية دخولهما فى المنافسة، فإذا كان عندك الرغبة فى التتويج لازم تكسب بره ملعبك، وتجد أن الفرق العربية حققت هذا الأمر، عكس الأهلى والزمالك حتى الآن، وده مش شرط، لكنه استدلال على ما هو مقبل. بس أتمنى التوفيق لهما.

■ بالنسبة للزمالك، كيف السبيل لعودته للمنافسة على بطولة الدورى من جديد؟

- أولاً، لازم يكسب الأهلى فى الماتش الجاى فى شهر فبراير، لأنه سيقلل الفارق، وينهى الإحساس بأن الأهلى محدش بيكسبه، فلازم علشان تكسب الدورى تفوز على المنافس بتاعك.

- وكيف ترى الزمالك فى إفريقيا؟

■ الزمالك فى إفريقيا، اقترب من التأهل، لكنه يواجه نفس مشكلة الأهلى وهى أنه لا يعرف المكسب الخارجى، هل بسبب الواجبات الدفاعية أكتر، أم بسبب المدرب، فالخضة خارجياً أكبر، وعموماً أن شايف إن الموضوع محسوم للزمالك، لكن الأهم الأدوار التالية، وللأسف الزمالك عنده مشكلة.

■ ما هى؟

- عدم ثقة اللاعبين فى أنفسهم، فاللاعبون كأفراد متميزون، لكن ينقصهم عدم ثبات المستوى، الزمالك يضم عددا من اللاعبين المتميزين، لكن لا تضمن أنهم سيكونوا كويسين فى المباراة التالية.

■ كل اللاعبين؟

- ليس كلهم، فطارق حامد مستواه ثابت، لكن باقى أفراد الخط الأمامى لا تضمن مستواهم من مباراة لأخرى، وإن كان هذا الأمر تحسن مؤخراً بعد استقرار الأمور الفنية مع كارتيرون، فنجد أحمد سيد زيزو، متألق، ومصطفى محمد، وبن شرقى، وأوباما الذى اعتقد أنه لاعب لا غنى عنه، وأتمنى أن يتم تثبيت هذة التوليفة.

■ تقييمك لكارتيرون؟

حازم إمام

- من البداية وأنا أقول أنه مدرب كويس ومحترم، عنده فكر جيد، لكن الأهم منحه الثقة والاستمرارية، وهذا موجود فعلاً، لكن المشكلة إحنا كزملكاوية معندناش ثقة فى استمرار الانتصارات، ممكن تعمل ماتش جامد مع فريق كبير، وبعدها تؤدى وحش أمام فريق صغير، لكن بصفة عامة الفترة الماضية الفريق كان ماشى كويس.

■ هل الزمالك محتاج لجنة كرة؟

- لجان الكرة عمرها ما تنفع إلا إذا كان أعضاؤها من مجلس الإدارة، يعنى إللى كان بينجح لجنة الكرة بالنادى الأهلى إن كابتن حسن حمدى هو رئيس النادى، وكابتن محمود الخطيب نائب الرئيس، فأى قرار تأخذه بيتنفذ من المجلس، عكس حالياً أى لجنة كرة سواء بالأهلى أو الزمالك، هى لجان استشارية، فلازم تبقى اللجان مفعلة، ولها دور فى القرارات وليس استشارى.

■ من أفضل لاعب فى الدورى لفت نظرك هذا الموسم؟

- ما فيش حد ثابت قوى، حتى لو نظرت للاعبى المنتخب الأوليمبى، مين أبرز لاعب فيهم مكمل فى مستواه المتميز، ممكن مصطفى محمد، ورمضان صبحى قبل تعرضه للإصابة، ما فيش حد تانى.

■ كريم العراقى فى المصرى؟

- كريم العراقى فى المصرى مش شايفينه قوى.

■ عبدالرحمن مجدى؟

- بيلعب على سطر ويسيب سطر، وباقى اللاعبين مش ظاهرين، عمار حمدى لا يلعب، ناصر ماهر وحش، وصبحى حارس المرمى لا يلعب.

■ هل هذا يقلقك على المنتخب الأوليمبى قبل طوكيو؟

- طبعاً، أديك شايف اللاعبين المفروض أنهم أمل الكرة المصرية عاملين إزاى وأحوالهم شكلها إيه باستثناء لاعبين منورين فقط، والباقى كله مش فارق فنياً مع فريقه ماعدا مصطفى ورمضان، أى حد تانى ما لوش دور.

■ رأيك فى الأحسن بعيدا عن المنتخب الأوليمبى؟

- عبدالله السعيد، عنده استمرارية، وأقول إنه أحسن لاعب، لأنه يملك العزيمة الإصرار لاستكمال المشوار، رغم أنه سايب الأهلى وتعرض للكثير من الضغط الجماهيرى، وهو أمر صعب، لكنه حافظ على مستواه وتألقه وكان ممكن ينهار من كثرة الضغط عليه، لكن لأنه يملك شخصية قوية جداً حافظ على نفسه، وهو المؤثر فى فريق بيراميدز.

■ واللاعبون الأجانب؟

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- ساسى ومعلول مستواهما انخفض عن الموسم الماضى.

■ رأيك فى أرقام التعاقدات مع اللاعبين الأجانب؟

- كتير قوى، سيبك من الأهلى والزمالك، مين اللاعب الأجنبى فى الفرق الأخرى المؤثر لفريقه، وحتى فى الزمالك والأهلى، أرقام اللاعبين الأجانب عندهم كبيرة قوى.

■ وهل هذا الوضع خاطئ؟

- طبعاً.

■ لكن اتحاد الكرة فى عهدك زاد عدد المحترفين الأجانب؟

حازم إمام

- ده كان قرار خاطئ وله سلبيات كثيرة على الكرة المصرية، وأنا كان رأيى أن يكون لكل ناد الحق فى التعاقد مع لاعبين اثنين فقط، لكن للأسف الأندية أصبحت أقوى من اتحاد الكرة.

■ هل أنت مع تخفيض عقود اللاعبين؟

- أكيد، فمن أين للأندية أن توفر هذه الملايين للاعبين كل موسم.

■ هل ستخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة؟

- لا.

■ لماذا؟

- العمل العام فى الوسط الرياضى بمصر أصبح قلة قيمة.

■ إزاى وإنت كنت عضوا فى اتحاد الكرة السابق؟

- لأننا تأهلنا لنهائى أمم إفريقيا بعد فترة طويلة من الغياب، وتأهلنا إلى نهائيات كأس العالم، الذى كان حلم كل المصريين، وفى الآخر اتشتمنا واتهمنا بأننا فاسدون، وفجأة أصبح كل الناس ضدك، ويستحلون الخوض فى سمعتنا، كما نسى الجميع أن إنجاز تأهل المنتخب الأوليمبى، يحسب لمجلس الإدارة السابق برئاسة هانى أبوريدة، وتذكروا فقط الخروج من بطولة الأمم.

■ لماذا أشعر من كلامك بنبرة حزن؟

- لأن الرأى العام خصوصاُ السوشيال ميديا ظلمنا كثيراً، ولم يترك لنا الرأى العام الفرصة للتخطيط المناسب للكرة المصرية، فبعد تأهلنا لكأس العالم ثم الخروج المبكر منه، اضطررنا لإقالة كوبر الذى أراه من أفضل المدربين الأجانب الذين دربوا فى مصر بسبب غضبة الرأى العام، واضطررنا للتعاقد مع أجيرى الذى أثبت فشله.

■ لكنك كنت معترضًا على أجيرى؟

- فعلاً، وكنت أرى أن إقالة كوبر قرار خاطئ، لكن فى النهاية ضغط الرأى العام اضطرنا لاتخاذ قرار خاطئ، فالرأى العام لم يترك لنا المجال للتخطيط المناسب.

■ لكن البعض كان يعيب على المجلس السابق عدم التخطيط لمستقبل اللعبة؟

- بالعكس،عندما تولينا المسؤولية المنتخب كان مبتعدا عن أمم إفريقيا فى ثلاث بطولات متتالية، فنجحنا فى التأهل، وفى مشاركتنا ببطولة الجابون وصلنا النهائى، وبعدها كأس العالم، إذن كان عندنا تخطيط مسبق وارتفاع فى النتائج لكن ضغط الجمهور السبب فى تغيير المسار من كوبر إلى اجيرى.

■ كيف؟

- كوبر كان واقعيا، وقماشة اللاعبين لديه لا تصلح إلا لطريقة لعب معينة، وعندما رحل وتعاقدنا مع أجيرى، حاول اللعب بطريقة هجومية، وهى غير مناسبة لمجموعة اللاعبين حالياً فكانت النتيجة الخروج المبكر من بطولة أمم إفريقيا التى نظمتها مصر، وتأكد الجميع أن كوبر كان أفضل من أجيرى.

■ يعنى قرار الاستغناء عن كوبر كان خاطئا؟

- مش قرار خاطئ، لكنه كان تحت ضغط الجمهور، الناس كانت فاكرة إن كوبر هو السبب فى سوء النتائج، لكن عندما جاء أجيرى، ولعب بطريقة مفتوحة تأكدوا أن كوبر كان عنده حق فى الطريقة الدفاعية.

■ رأيك فى المنتخب مع حسام البدرى؟

- نفس المشكلة، البدرى ليس لديه الأدوات من اللاعبين المتميزين، القماشة لديه صغيرة، وحالنا حالياً نفس حال البرازيل، الجمهور يريدك أن تكسب على طول، طب إزاى وأنا لا أملك اللاعبين المتميزين بكثرة، ولا نملك جيلا متميزا مثل جيل كابتن حسن شحاتة.

■ هل مصر عندها مشكلة فى المدافعين والمهاجمين؟

- مصر عندها مشكلة فى التخطيط، الكل يرفع الشعارات والجماهير والنقاد يطالبون المسؤولين فى الجبلاية بالعمل مع الدول الأوروبية، مثل ألمانيا ومع أول خسارة يطالب الجميع بإقالة المدرب.

■ هل آلمك اتهام اتحاد الكرة السابق بالفساد؟

- أكيد طبعاً ممكن حد يقول هو اتحاد فاشل، لكن كلمة فاسد دى وبدون دليل فيه استحلال لسمعتنا، وأنا زهقت من تلك النغمة، وبصراحة لا أريد أن أضع نفسى فى شبهة، فأغلب الرأى العام بنظر لاتحاد الكرة نظرة اتهام دائما، طب على إيه، سمير زاهر، خذ الكثير من البطولات لمصر، ونال الكثير من الاتهامات التى لا أريد الحديث عنها، عمر الناس ماها ترضى على حد.

■ كيف ترى الانتخابات المقبلة للجبلاية؟

- أنا شخصياً شايف نعطى الفرصة لوجوه جديدة ترشح نفسها وتدخل اتحاد الكرة.

■ ماذا تقول لجمهور الزمالك؟

- جمهور الزمالك عظيم، لكن لابد من الصبر على اللاعبين، وعدم التسرع فى الإشادة بأى لاعب لمجرد التألق فى مباراة أو اثنتين، أعطوا الناس وقتها للتقييم.

■ أحسن لاعب فى تاريخ مصر؟

- طول عمرى بحب حسن شحاتة.

■ أحسن حارس مرمى فى تاريخ مصر؟

- عصام الحضرى.

■ ومحمد صلاح؟

- أسطورة الكرة المصرية، فما فعله، وحققه لم يسبقه له أى لاعب مصرى على مدار التاريخ.