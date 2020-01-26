شباب كوريا يهزم السعودية ويقتنص اللقب الآسيوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتهت منذ لحظات فعاليات نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت ٢٣ عاما بفوز منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدف وحيد على المنتخب السعودي، في المباراة التي أقيمت على راجا مانجالا.



وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جيونغ تاي ووك الدقيقة ١١٣، بعد لجوء الطرفين لشوطبن إضافيين، بعد نهاية الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي.

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