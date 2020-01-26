شكرا لقرائتكم الوكالة الوطنية للكشف عن المنشطات تقرر حضور مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات برئاسة دكتور أسامة غنيم، علي حضور مباراة السوبر المصري بين الاهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، والمقرر اقامته يوم 20 فبراير المقبل بالإمارات، لإجراء الاختبار عن المنشطات بين اللاعبين.

واكد اسامة غنيم في تصريحات خاصة، ان الوكالة دائما تحرص علي التواجد في الاحداث الهامة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرا الي ان الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبي المنتخب الاولمبي قبل المشاركة في بطولة افريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامآ.

واوضح غنيم، ان الوكالة مازالت تقوم بسحب عينات من لاعبي دوري الممتاز في مباريات يتم اختيارها بطريقة عشوائية وكذلك في مباريات وري القسم الثاني.

وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ال wada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحه المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.

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وكان وفد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات التقوا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لبحث تطورات اتفاقية التعاون المشترك بين المنظمتين المصرية والجنوب أفريقية فى مجال مكافحة المنشطات بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

يذكر أن، الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب تلقي خطاب شكر من منظمة " الوادا" المصرية للمنشطات بسبب سلبية جميع العينات الخاصة بالمنشطات التى تم إجراءاها للاعبى منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة و التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأثبتت نتيجة العينات سلبية جميع النتائج للاعبى منتخب مصر الأوليمبى، ليتم توجيه خطاب شكر من اللجنة المصرية للمنشطات إلى المنتخب الأوليمبى والتزامهم بعدم تناول أى مواد منشطة.