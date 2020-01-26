شكرا لقرائتكم حازم إمام يصدم عبد الله السعيد بهذا التصريح: اعتزل دوليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام محلل قناة تايم سبورت أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والمنتخب الوطنى يحتاج للراحة خلال الفترة المقبلة نظرا لكبر سنه ووصوله لـ34 عاما لذا فأنه يتمنى إعتزال اللعب الدولى والتركيز مع فريقه فى الدورى المحلى والبطولات القارية .

وأضاف حازم إمام أنه خلال تصريحات لقناة تايم سبورت أن عبد الله السعيد شارك مع المنتخب الوطنى بكأس العالم الأخيرة التى أقيمت عام 2018 بروسيا وكأس الأمم فى نسختيه الماضيتين وأصبح حاليا يحتاج للراحة أكثر من أى وقت مضى نظرا لكبر سنه .

واختتم نجم الزمالك الأسبق حديثه بأن عبد الله السعيد يمر بمرحلة من التوهج الكروى مع فريقه الحالى بالدورى والدليل احتلاله لصدارة هدافى المسابقة بالرغم من أنه لاعب وسط وليس مهاجم ، إلا أنه يحتاج دائما للراحة عقب مشاركته بشكل أساسى مع فريقه سواء محليا أو خارجيا .

كان المدير الفنى لبيراميدز قد منح عبد الله السعيد راحة اليوم من أداء مباراة رينجرز النيجيرى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية بعد ضمان الفريق الصعود لدور الثمانية وبفارق كبير عن صاحب المركز الثانى المصرى البورسعيدى .

وأعلن المدير الفنى لبيراميدز تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء رينجرز على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي - ولفريد كانون

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خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد أيمن منصور - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - أحمد الشناوي- عبد الله السعيد - عمر العيوني - إبراهيم عادل.

وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية، حيث تأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعبا للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من أربعة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.

ويسعى بيراميدز لزيادة أرقامه القياسية فى الكونفدرالية بالحفاظ على سجله خالياً من الهزائم سواء داخل أرضه أو خارجها ، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتان.