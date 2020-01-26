شكرا لقرائتكم محمود عبد العزيز لاعب الزمالك يغادر إلى المانيا للخضوع لفحص طبى جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، القاهرة إلى ألمانيا، نهاية الأسبوع الجارى، للخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب المعالج له بعدما أجرى جراحة هناك عقب إصابته فى الرباط الصليبى.

ويخضع "زيزو" حاليا لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للتدريبات ومن المقرر أن يلحق الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق باللاعب في ألمانيا بعد انتهاء الزمالك من مباراة أول أغسطس الأنجولي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها في الأول من فبراير المقبل.

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، سفر بعثة الفريق إلى أنجولا فجر يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة أول أغسطس الانجولى، المقرر إقامتها فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، حيث يتواجد الفريقين فى المجموعة الأولى رفقة أندية مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وحسم الزمالك التأهل بصفة رسمية إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيا، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد السلام.

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وبهذا يحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

وكان الزمالك قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، قبل أن يتعادل سلبيا فى الجولة الخامسة أمام مازيمبى الكونغولى.

ويرتبط الزمالك بخوض مباراة وادى دجلة المقرر إقامتها فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد السلام، على أن يسافر بعدها الفريق إلى أنجولا، يذكر، أن الزمالك حقق الفوز فى أخر ثلاث مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، أمام أسوان وطنطا والجونة ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.