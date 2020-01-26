شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينقل مباراتى المقاصة أمام الطلائع والإنتاج لستاد المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي مصر المقاصة خطابا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بنقل مباراتي الفريق أمام طلائع الجيش والإنتاج الحربي إلى ملعب استاد المقاولون العرب بدلا من إقامتهما باستاد السلام.

ومن المقرر أن يلتقي المقاصة مع طلائع الجيش في الخامسة مساء غد الاثنين باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري.

كما سيلتقي المقاصة مع الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء يوم 8 فبراير المقبل باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراتان بدون حضور جماهيري، وفقا لما نص عليه خطاب اتحاد الكرة إلى نادي المقاصة.

ويدرس مجلس إدارة نادي المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تعيين ايمونيكي خلفا لأحمد حسام ميدو الذى تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ونزل ايمونيكي بفندق لاند مارك الخاص بشركة المقاصة فى التجمع الخامس قبل الاجتماع مع مسئولي المقاصة وتوقيع عقود تدريب الفريق الفيومي.

ولم يتحدد إن كان سيتولى إيمونيكي تدريب المقاصة من المباراة القادمة أم سيتم تأجيل تكليفه بتولي المسئولية لحين انتهاء الدور الاول والحصول على الانطباع الكافي عن الفريق واللاعبين قبل بدء المهمة.

ويعد ايمونيكي أول مدرب افريقي من أصحاب البشرة السمراء يعمل داخل مصر، بعدما سبقه إلى ذلك ثنائي من أصحاب البشرة البيضاء الجزائري خير الدين مضوي والتونسي نصر الدين النابي اللذين توليت تدريب الاسماعيلي.

ويمتلك أمونيكى سيرة تدريبة رائعة حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 سنة للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عام التى أقيمت فى تشيلى عام 2015.

وخاض النسر النيجيرى تجربة تدريب فى نادى الخرطوم السودانى وحقق نتائج طيبة معه أهلته لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا ونجح فى الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى القاهرة لأول مرة منذ 40 عاماً وحقق طفرة هائلة فى الكرة التنزانية.

ويحتل المقاصة حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوى مع فريقى طلائع الجيش ونادى مصر صاحبى المركزين السادس عشر والسابع عشر، ويحمل إيمانويل رخصة اليوفا للاتحاد الأوروبى وهي أعلى رخصة للتدريب فى العالم، ويحمل الجنسية الإسبانية ومتزوج من إسبانية ولديه ولدان.