شكرا لقرائتكم التدريب العملى للحكام والاختبارات النهائية لتقنية الـ"VAR" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجرت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى، اختبارًا عمليًا ونهائيًا للحكام على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، للتدريب على استخدام تقنية الفيديو فى الملاعب المصرية "var"، وشهد التدريب قيام الحكام باستخدام الاجهزة الجديدة والتعامل معها استعدادًا لتطبيقها على أرض الواقع.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسمياً عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد