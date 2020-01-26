شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري .. قمر وسيسيه يقودان هجوم زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الإسماعيلى بعد قليل فى المباراة المقررة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب . وجاء تشكيل الإتحاد السكندرى على النحو التالى :- حراسة المرمى : عماد السيد خط الدفاع : محمود شعبان – إسلام جمال – محمود رزق – السيد سالم خط الوسط : نور السيد – احمد نبيل مانجا – احمد رفعت – أوكوى خط الهجوم : خالد قمر – رزاق سيسيه بينما يجلس على دكة البدلاء كل من : محمود الزنفلى – أسامة العزب – احمد حجى – مروان عطيه – أيمن غباشى – محمد انور – انيس سالتو وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى :- ضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى: محمد فوزى. Advertisements الدفاع : محمود البدري، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدي ومحمد صادق وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى. خط الهجوم : شيلونجو. وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثانٍ، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم. وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين. وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بتسجيل هدف مبكر يقتل معنويات زعيم الثغر ويسهل مهمة الدراويش فى التأهل العربى لتعويض الجماهير عن التراجع المحلى حيث يحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً، وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية، وشدد جوميز على اللاعبين ضرورة مواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا.

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