شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم الساحلي ..الجماهير للاعبين: "افريقيا للكبار وانت الأسطورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب السلام علي مؤازرة فريقها قبل وصوله الملعب لمواجهة النجم الساحلي ببطولة دوري أبطال أفريقيت ، وهتفت جماهير الأهلي للاعبيها قائلة :"افريقيا للكبار وانت الاسطورة" ، و"بالروح ..بالدم..أفريقيا مش هتروح". ويدخل فريق النادى الأهلي، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، واحدة من أهم مبارياته فى الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلى التونسى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

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