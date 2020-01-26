شكرا لقرائتكم الاتفاق ينهي إجراءات التعاقد مع أزارو ويضم آل سالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الأحد، استعارة المغربي وليد أزارو من فريق الأهلي المصري لمدة ستة أشهر، والتعاقد مع عبد الله آل سالم حتى 2023.

وذكر نادي الاتفاق عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة (تويتر): أنهينا إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وذلك بنظام الإعارة لنهاية الموسم قادماً من النادي الأهلي المصري.

يذكر أن أزارو انضم للأهلي، حامل لقب الدوري المصري في المواسم الأربعة الأخيرة، في عام 2017 قادما من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وشارك أزارو في 89 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، أحرز خلالها 41 هدفا وقام بـ16 تمريرة حاسمة وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

Advertisements

كما أعلن النادي عن التعاقد مع عبدالله آل سالم، بعقد يمتد ثلاثة أعوام ونصف العام في صفقة انتقال حر.

وبدأ آل سالم (27 عاما) مسيرته باللعب لنادي الخليج عام 2011، ثم انتقل إلى الاتفاق بنظام الإعارة في 2012، ثم عاد للخليج وقاده للصعود إلى دوري المحترفين في 2014.

بعدها انتقل اللاعب للفيحاء عام 2017 قبل أن تكون محطته الأخيرة بنادي النصر في 2019، كما مثل آل سالم المنتخب في درجاته الثلاث الناشئين والشباب والأولمبي.

ويحتل حاليا الاتفاق المركز الحادي عشر في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من 15 مباراة.