شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الوطنية للكشف عن المنشطات تحضر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأكد أسامة غنيم في تصريحات خاصة، أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد في الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبي المنتخب الأولمبى قبل المشاركة في بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.

وأوضح غنيم، أن الوكالة ما زالت تقوم بسحب عينات من لاعبي دوري الممتاز في مباريات يتم اختيارها بطريقة عشوائية وكذلك في مباريات وري القسم الثاني.

وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.

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كان وفد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لبحث تطورات اتفاقية التعاون المشترك بين المنظمتين المصرية والجنوب أفريقية فى مجال مكافحة المنشطات بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

يذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب تلقي خطاب شكر من منظمة "الوادا" المصرية للمنشطات بسبب سلبية جميع العينات الخاصة بالمنشطات التى تم إجراؤها للاعبى منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأثبتت نتيجة العينات سلبية جميع النتائج للاعبى منتخب مصر الأولمبى، ليتم توجيه خطاب شكر من اللجنة المصرية للمنشطات إلى المنتخب الأوليمبى والتزامهم بعدم تناول أى مواد منشطة.