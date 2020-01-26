شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد سمير يتقدم للمقاولون العرب فى شباك طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد سمير، مدافع فريق المقاولون العرب، فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى شباك طنطا فى الدقيقة 29 من الشوط الأول، خلال المباراة التى تجمعهما حاليا فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل ذالمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كالتالى: حسين شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري، فيما احتفظ النحاس بأيمن حفني على دكة بدلاء الذئاب مع إبراهيم صلاح، فادي نجاح، أحمد عربي، عبد الله ياسين، محمد عصام، لويس إدوارد.

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كما أعلن أيمن المزين المدير الفني لطنطا عن تشكيل أبناء السيد البدوي والذي جاء كالتالي: علي فرج، محمود مسعود، حسام غالي، سليمان عبد ربه، أحمد فهمي بكر، وليد عادل، إيهاب سمير، أحمد الشناوي، أحمد الألفي، محمد أونش، إسلام فؤاد، أحمد سالم صافي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل طنطا المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.