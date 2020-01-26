شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف تدريبا مشتركا بين منتخب السلاح وبني ياس الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الأولمبي بالمعادي، التدريبات المشتركة بين المنتخب الوطني للسلاح، ونادي بني ياس الإماراتي الذي يعسكر في المركز الأولمبي، استعدادًا للبطولة الأندية للدول العربية للمرأة التي ستقام في أول فبراير المقبل.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد قام بزيارة تدريب منتخب السلاح، لتحفيزهم قبل البطولات القادمة وطالبهم ببذل أقصي ما في وسعهم من جهد، والتركيز الكامل في المعسكرات التدريبية لتحقيق الإنجازات في البطولات المختلفة التي يشاركون بها.

يذكر أن، المركز الأولمبي بالمعادى قد استضاف البطولة التنشيطية لمسابقات 17 عامًا و15 عامًا وذلك في إطار حرص اللجنة الأولمبية على استمرار النشاط المحلي وتجهيز الرباعين والرباعات والحفاظ على مستواهم الفني والحفاظ عليه في الفترة الحالية بعد قرار تجميد اتحاد رفع الأثقال دوليًا حيث قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضرورة استمرار النشاط المحلي وعودة بطولات الجمهورية للحفاظ على اللاعبين وذلك تحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة.

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شهدت البطولة التنشيطية حضور رموز لعبة رفع الأثقال ونجوم اللعبه في مقدمتهم محمد إيهاب بطل مصر الأولمبى وحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ممثلاً عن اللجنة الأولمبية المصرية، جاءت البطولة التنشيطية استعدادًا لإقامة بطولة الجمهورية لمنافسات الناشئين 17 و15 عامًا التي ستقام في بورسعيد خلال الفترة من 1حتى 8 فبراير المقبل في ظل قرار إقامة البطولات واستمراريتها.

وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الإتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه.