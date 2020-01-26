شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يُعلن قائمة طلائع الجيش فى مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم الأحد، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته لملاقاة مصر المقاصة المقرر لها الخامسة عصرٍ غد الإثنين، التى ستقام على استاد السلام فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ضمت قائمة طلائع الجيش كلاً من: "محمد بسام ومهند لاشين وعلي الفيل وعاصم صلاح وخالد سطوحي ومحمد ناصف وكريم ممدوح ومحمد جمال بيبو وعمرو جمال وكيفين موهيري ومحمد شحاته ومحمد سمير وعبد الرحمن زولا وناصر منسي وأحمد داوودا وأحمد كابوريا ومحمد شعبان وعمرو السيسى".

وخاض طلائع الجيش، مرانه الأخير على استاد جهاز الرياضة العسكرى وأعلن بعدها عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة، ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبيه فرانك ستيفن وأحمد سمير وأبو المجد بوشا عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى والتى خسرها الطلائع بثلاثية دون رد، ومن المقرر أن يقود عبد الحميد بسيونى المدرب العام للطلائع فريقه فى مباراة المقاصة بشكل مؤقت بعد اعتذار طارق يحيى. Advertisements

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 21هدفًا واعتذر طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن الاستمرار فى منصبه مديرًا فنيًا للفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بثلاثة أهداف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وكان طلائع الجيش قد أعلن تنصيب طارق يحيى مديرًا فنيًا لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج، وأمضى طارق يحيى 66 يومًا فى قيادة الطلائع.

واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته ليقود فريق الطلائع.

وقاد طارق يحيى الطلائع فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0 ثم الإسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندرى 3-0 وتعادل فى ثلاث مواجهات أيضًا أمام طنطا والإنتاج الحربى سلبيًا ثم مع أسوان 1-1