الامارات | شايفر متخوف على لاعبيه من الغرور بعد فوزهم أمام النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر متخوف على لاعبيه من الغرور بعد فوزهم أمام النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب فريق بني ياس، الألماني ونفريد شايفر عن قلقه من أن يكون الغرور قد اصاب لاعبيه بعد الفوز الثمين الذي حققه "السماوي" في الجولة الماضية حينما انتصر على مستضيفه فريق النصر بهدف دون مقابل ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم خصوصا وأن "العميد" كان قد توج قبلها بأيام بلقب كأس الخليج على حساب شباب الأهلي.

وقال شايفر في المؤتمر الصحافي اليوم خلال حديثه عن التجهيزات لمواجهة عجمان: "بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة أمام فريق عجمان، لذلك فنحن مطالبون بالابتعاد عن الغرور بعد أن فزنا على النصر في الجولة الماضية، ولا يجب أن ننسى بأن عجمان تعادل مع الجزيرة في مباراته الماضية".

وحول التعاقد مع اللاعب البرازيلي زي روبرتو قادماً من فريق أتلتيكو جويانينسي، قال شايفر: "لم نحدد بعد ما إذا كان سيشارك في المباراة أم لا، عموماً فهو سيخضع للفحص الطبي الروتيني غد قبل التعاقد معه".