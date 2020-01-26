شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. صلاح محسن ينتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقل صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، إلى نادي سموحة، على سبيل الإعارة، بشكل رسمي، كما كشف فرج عامر، رئيس النادي السكندري عبر حسابه على «تويتر».

ولم يشارك «محسن» بشكل كبير تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، ليفضل الإعارة بحثًا عن اللعب بشكل أكبر.

وكان صلاح محسن قد انضم إلى الأهلي قادمًا من إنبي، في يناير 2018، مقابل 40 مليون جنيه ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري المصري آنذاك.