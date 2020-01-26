شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية: «كافاني» اجتاز الكشف الطبي في أتلتيكو مدريد.. والنادي ينفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية اجتياز النجم الأوروجواني إيدنسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، للكشف الطبي في نادي أتلتيكو مدريد تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان سيصلان لاتفاق بشأن «كافاني» إذ من المنتظر أن تتم الصفقة مقابل 15 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى طلب باريس سان جيرمان لـ 30 مليون يورو مقابل اللاعب، إلا أن رفض «كافاني» الاستمرار مع الفريق واقتراب عقده من الانتهاء بختام الموسم الجاري، وكذلك إصراره على الذهاب إلى الروخيبلانكوس كانت العوامل التي جعلت فريق العاصمة الفرنسية يخفض طلباته.

ومن جانبه، نفى نادي أتلتيكو مدريد ما ذُكر في تقرير الصحيفة الفرنسية مؤكدًا عدم خضوع «كافاني» لأي كشف طبي، حسب صحيفة «آس» الإسبانية.