شكرا لقرائتكم خبر

خالد الزايد بطلا للجولة الأولى لبطولة SWS العالمية للكارتينج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

انطلقت أمس الجولة الأولى من بطولة SWS العالمية للكارتينج، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للكارتينج CIK، وتستضيفها حلبة FunXtreme في ميدان ديراب للسباقات حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وشهدت الجولة مشاركة نخبة من الأبطال السعوديون، يتقدمهم خالد الزايد الذي مثل السعودية بنهائيات بطولة العالم عام 2019 التي أقيمت في إيطاليا.

Advertisements

واتسمت أولى جولات البطولة بالندية والمنافسة بين المتسابقين، حيث استطاع الزايد حسمها لصالحه، فيما جاء فيما جاء وليد فلاتة ثانيا، وكريم ميناوي ثالثا.

وبهذه المناسبة امتدح الرئيس التنفيذي لـ FunXtreme المهندس عمار القاضي الإقبال الكبير والمستوى التنافسي للجولة، متمنيا أن ترتفع وتيرة التنافس والإقبال في الجولات المقبلة، معربا عن ارتياحه للمستوى الاحترافي التنظيمي المتميز الذي ظهرت عليه الجولة، موجها الشكر للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس الإدارة، لدعمه المتواصل لرياضة السيارات.

وقال "نتطلع إلى المزيد من الحضور الجماهيري والاهتمام الإعلامي في الجولات المقبلة، حيث يمثلان جوهر رياضة السيارات، ويشكلان حافزا معنويا واسعا يسهم في تطوير هذه الرياضة، ويعزز من حضورها كواحدة من أهم الرياضات الجماهيرية، بعد النجاح التنظيمي والفني اللافت الذي عاشته السعودية في الأسابيع الأخيرة عبر رالي داكار السعودية".