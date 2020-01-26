بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي





ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الأحد،بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك وسط حضور 10 ألاف مشجع، ويدير المباراة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ويخوض الأهلي مباراة النجم واضعاً أمامه هدف واحد من خلال تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه فى الصعود إلى الدور التالي، والمضى قدما صوب المنافسة واستعادة لقب الأميرة الإفريقية الغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وتعد المنافسة في المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا معقدة للغاية، وذلك بعد تعادل الأهلي المصري مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق، وفوز النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة. Advertisements الاهلى والنجم الساحلى ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في واحدة.

ويخوض الأهلي المباراة مُحتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط فيما يحل الهلال السوداني ثالثاً بـ6 نقاط ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة ، ويعلم الاهلي أنه لابد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة في الجولة الأخيرة كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.

الأهلي ضد النجم الساحلي



ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التي تُطارده بانه بلا بصمات في بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة في دوري الأبطال بعكس الحال في الدوري المحلي الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة في بطولة أفريقيا ، ويعول المدرب السويسري على خبرات وقدرات لاعبيه يأتي في مقدمتهم على معلول وأجاي وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود متولي ورامي ربيعة والحارس المُتميّز محمد الشناوي والوافد السنغالي الجديد بادجي المُنضم للقلعة الحمراء قادماً من رابيد فينا النمساوي في يناير الجاري ، فيما يفتقد الأحمر جهود مهاجمه المغربي وليد آزارو الذى رحل مؤخراً لنادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر .

الأهلي ضد النجم الساحلي



جلسات فايلر الأخيرة مع لاعبي الاهلي شهدت التأكيد على قوة الفريق التونسي الذى يُقدم عروض جيدة للغاية خارج أرضه تحديداً وهو ما تؤكده نتائجه خارج تونس كما أن الفريق التونسي لديه لاعبين على مستوى عالً من الكفاءة والقدرات الخاصة بجانب خبراته الافريقية الطويلة وشدد المدرب السويسري على أن الفريق التونسي لا يستسلم بسهولة أيضاً فقد تهتز شباكه ولا يهتز ويعود بهدف وأثنين بما يضمن له نقاط المباراة لذا لابد من اللعب بحماس وجدية منذ بداية اللقاء حتى نهايته.

الأهلي ضد النجم الساحلي



في المقابل فريق النجم الساحلي لا تبدو الأمور مختلفة فالعملاق التونسي يرغب في الفوز هو الأخر من أجل الصعود رسمياً لدور الثمانية وعدم الانتظار للجولة المقبلة كما أن بطل تونس يتطلع للثأر من الاهلي حيث خسر في أخر مواجهة جمعت الفريقين بمصر حينما فاز الأحمر بستة أهداف مقابل هدفين ، ويعول الاسباني جاريدو المدير الفني السابق للأهلي والحالي للنجم على خبرات لاعبيه وكذلك درايته بالأهلي ولاعبيه وطريقة لعبه، وإستبعد جاريدو من قائمة النجم مهاجم الفريق الجديد سليماني كوليبالي الذى سبق وهرب من الاهلي قبل موسمين وإستقر به المطاف في النجم حالياً وكشف المدرب الأسباني أنه جاء للقاهرة من أجل الفوز على الاهلي والعودة لتونس بتأشيرة دور الثمانية.