شكرا لقرائتكم الجباس وأنطوي يقودان هجوم بيراميدز أمام إينوجو رينجرز بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره إينوجو رينجرز بطل نيجيريا مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشر، ويحتل بيراميدز قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل عن الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل رينجرز المركز الثالث برصيد نقطتين بحثاً عن مزاحمة المصرى البورسعيدى عن البطاقة الثانية للتأهل فى هذه المجموعة

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي - ولفريد كانون

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه

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خط الهجوم: دودى الجباس - جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد أيمن منصور - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - أحمد الشناوي- عبد الله السعيد - عمر العيوني - إبراهيم عادل.

وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية، حيث تأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعبا للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من أربعة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.

ويسعى بيراميدز لزيادة أرقامه القياسية فى الكونفدرالية بالحفاظ على سجله خالياً من الهزائم سواء داخل أرضه أو خارجها ، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتان.

ويسعى الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش، لمنح البدلاء فرصة المشاركة أمام إينوجو رينجرز النيجيري لتجهيز جميع اللاعبين وجعل المستوى متقارب بين البدلاء والأساسيين للتغلب على ضغط المباريات، لاسيما أن بيراميدز يشارك فى بطولة الدوري والكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر، على أن يمنح أنتى تشاتشيتش العناصر الأساسية راحة من مواجهة رينجرز وعلى رأسهم عبد الله السعيد، في إطار الحفاظ عليهم من الإجهاد.