شكرا لقرائتكم فوز البنك الأهلى والألومنيوم وبنى سويف فى الجولة الـ13 بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حافظ ثلاثى الصدارة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني على حظوظهم في المنافسة على الصعود للأضواء فى مباريات الجولة الثالثة عشر التى أقيمت عصر اليوم حيث فاز الألومنيوم خارج ملعبه على المنيا بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة فى الصدارة ، بينما تجمد رصيد أبناء المنيا عند 15 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة .

كما حقق البنك الأهلى فوزا غاليا خارج ملعبه على ديروط بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 28 نقطة فى الصدارة أيضا بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، فى الوقت الذى استعاد فيه بنى سويف سلسلة الإنتصارات محققا الفوز على سوهاج بهدف مقابل للاشئ ليستمر فى المركز الثالث برصيد 27 نقطة بينما توقف رصيد السوهاجية عند 15 نقطة .

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وأسفرت باقى مباريات الجولة عن فوز الإعلاميين على طهطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 18 نقطة بينما توقف رصيد طهطا عند 4 نقاط فى المركز الاخير ، كما واصل شبان قنا عروضه القوية محققا الفوز على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 23 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة بينما توقف رصيد بترول أسيوط عند 17 نقطة ، كما تعادل الفيوم وتليفونات بنى سويف سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .

بتلك النتائج يستمر البنك الأهلى فى صدارة المجموعة برصيد 28 نقطة ، بفارق الأهداف عن الألومنيوم صاحب المركز الثانى ، ويأتى بنى سويف فى المركز الثالث برصيد 27 نقطة ، بينما يأتى شبان قنا فى المركز الرابع برصيد 23 نقطة ، وفى المؤخرة يحتل طهطا المركز الأخير برصيد 4 نقاط ، بينما يأتى ديروط فى المركز العاشر وقبل الأخير برصيد 5 نقاط والفيوم فى المركز العاشر برصيد 14 نقطة .