شكرا لقرائتكم شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، تشكيل الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، وأعاد جوميز المدير الفنى للفريق، محمد فوزى لحراسة مرمى الدراويش.

ضم تشكيل الإسماعيلى كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

الدفاع : محمود البدري، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد صادق وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

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الهجوم : شيلونجو.

ويدخل الإسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الأحد أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره الاتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" على استاد الإسماعيلية، وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لانتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد سجله محمد الشامى فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بتسجيل هدف مبكر يقتل معنويات زعيم الثغر ويسهل مهمة الدراويش فى التأهل العربى لتعويض الجماهير عن التراجع المحلى حيث يحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً، وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية، وشدد جوميز على اللاعبين ضرورة مواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا.