شكرا لقرائتكم غلق باب الاشتراك في عضويات مركز شباب الجزيرة بعد قبول 500 عضوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة مركز شباب الجزيرة برئاسة اللواء احمد زكريا المدير التنفيذي للمركز تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور أشرف البجرمى، بغلق باب الاشتراك في العضويات الجديدة التي تم فتحها في الاسبوع الماضي، بعد قبول 500 عضوية.

وقررت لجنة مركز شباب الجزيرة، فتح باب العضوية بالمركز ابتداء من الخميس 16 يناير، على أن تكون قيمة العضوية الجديدة مبلغ 50 ألف جنيه واتفقت لجنة المركز مع أحد البنوك، حال رغبة الأعضاء الجدد فى تقسيط قيمة العضوية، بعد عمل الاستعلامات الإجرائية اللازمة من قبل البنك وبدأت لجنة المركز من فتح الباب أمام شراء استمارات العضوية الجديدة بقيمة 200 جنيه للاستمارة، على أن يتم عقد مقابلات شخصية للراغبين فى العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة لإختيار عدد محدد من الأعضاء الجدد، يأتى هذا من جانب لجنة المركز فى إطار استيعاب أكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى العضوية الجديدة وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والشبابية داخل الصرح الأكبر فى مصر والشرق الأوسط مركز شباب الجزيرة.

Advertisements

يذكر أن الجمعية العمومية الأخيرة لمركز شباب الجزيرة فشلت، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى لاستكمال الجمعية العمومية، بحضور 5979 فى حين كان يجب حضور 10 آلاف عضو، لاكتمال النصاب القانونى وبذلك جدد أعضاء مركز شباب الجزيرة الثقة بلجنة المركز المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي بعد فشل الجمعية العمومية.

ونافس فى الانتخابات التي أجريت 39 مرشحًا على جميع المقاعد في الانتخابات، تحت الإشراف القضائي بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية وكانت المنافسة بين 3 مرشحين علي الرئاسة وهم خالد علي وسامح شحاتة وعلاء نجم ، فيما نافس علي منصب النائب 7 مرشحين ينافس علي منصب أمين الصندوق 3 مرشحين ، ونافس علي عضوية فوق السن 13 مرشحين ، فيما نافس علي عضوية تحت السن 14 مرشحاً وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قدمت جميع التسهيلات لأعضاء مركز شباب الجزيرة ونزلت على طلبهم بإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة.