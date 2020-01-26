شكرا لقرائتكم للمرة الأولى في مصر والمنطقة.. انطلاق أكاديمية "برشلونة توتال" لاكتشاف وتدريب مواهب التنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت ZED الشيخ زايد، القائمة على إدارة مجمع ZED الرياضي بالشيخ زايد، عن انطلاق أكاديمية "برشلونة توتال للتنس" الإسبانيةBarcelona Total Tennis (BTT) ، التي يديرها "فرانسيسكو رويج" المدرب الأشهر في عالم رياضة التنس والمدرب الحالي للاعب المصنف رقم 1 عالميًا "رافايل نادال"، حيث تقدم الأكاديمية العالمية مجموعة من أفضل برامجها التدريبية على مستوى العالم يقوم عليها نخبة من المدربين الأجانب والمدربين المحليين الأفضل للرياضة.

تستهدف هذه البرامج تنمية مهارات لاعبي التنس الحاليين والمواهب المستقبلية وفقًا لأفضل المعايير العالمية. كما تستهدف الخبرات التدريبية التي تستقدمها الأكاديمية تطوير برامج لاستكشاف المواهب الجديدة من خلال البطولات التي تقام خلال فترة عمل الأكاديمية في مصر من خلال مجمع ZED الرياضي. ويقام على هامش هذه البرامج بعثات ومعسكرات تدريبية وزيارات لمقر الأكاديمية في إسبانيا للاستفادة من الاحتكاك باللاعبين الدوليين والمواهب الأخرى في المواجهات الدولية.

لدى مجمع ZED الرياضي أربعة ملاعب للتنس معتمدة من الاتحاد الدولي ITF على مساحة 3200 متر مربع، من المقرر لها أن تكون بداية برامج الأكاديمية والبطولات التي سيتم استضافتها لاستعراض مواهب التنس ونتاج البرامج التدريبية، حيث ستعمل الأكاديمية على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الملاعب للمساهمة في تطوير رياضة التنس في مصر، والرياضات الفردية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تنمية قدرات ومواهب الرياضيين لتصدير أبطالًا قادرين على المنافسة وحصد الألقاب في المحافل الدولية.

ويأتي إطلاق الأكاديمية بالتزامن مع استعداد مجمع ZED الرياضي لإطلاق "بطولة التنس المفتوحة للسيدات" التي تقام في الخامس من فبراير القادم بمجموع جوائز 100,000 دولار أمريكي. من المتوقع لهذه البطولة الدولية أن تستقبل نخبة من نجوم التنس على مستوى العالم إلى جانب مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين. تساهم هذه البطولة في دعم مصر كمنصة للرياضة، ويعزز من قدرتها في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، كما يمنح فرصة للاعبين المحليين في استعراض مهاراتهم والظهور على مستوى أكثر احترافية.

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هذا ويتيح مجمع ZED الرياضي برامج الأكاديمية لجميع الراغبين في الالتحاق بها والاستفادة من الخبرات التدريبية المتقدمة، انطلاقًا من رؤية شركة ZED، لإتاحة المجمع الرياضي للجميع وأن يصبح وجهة للمواهب وأصحاب التميز الرياضي، وتشجيعًا للجميع على ممارسة الرياضة.

عن مجمع ZED الرياضي:

يمتد مجمع ZED الرياضي على مساحة تصل إلى 10 فدان، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، والمصمم وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، لتشمل مختلف الرياضات والفعاليات. يضم المجمع ملعب لكرة القدم (11 لاعب) الذي تبلغ مساحته 9000 متر مربع، تم تصميمه ليقدم أعلى جودة ويصنف في المرتبة الثانية من حيث الامكانات على مستوى الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ملعب كرة خماسية على مساحة 1070 متر مربع. يضم مجمع ZED الرياضي كذلك، أربعة ملاعب لرياضة "بادل " مزودة بالكامل بأحدث التقنيات على مساحة 1370 متر مربع، إحداهما ملعب بانورامي، بالإضافة إلى أربعة ملاعب أخرى للتنس معتمدة من الاتحاد الدولي ITF على مساحة3200 متر مربع. أما بالنسبة لرياضة الإسكواش، يحتوي المجمع على ثلاثة ملاعب للإسكواش قيد التطوير، تمتد على مساحة 365 متر مربع. وتعزيزًا لنمط الحياة الصحي وإتاحة ممارسة الرياضة للجميع، يضم مجمع ZED الرياضي صالة رياضية مجهزة وساحة مفتوحة للياقة البدنية قيد التطويرZED الرياضي صالة رياضية مجهزة وساحة مفتوحة للياقة البدنية قيد التطوير