شكرا لقرائتكم إيفر بانيغا لاعباً للشباب بدءاً من الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، يوم السبت، مع لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة 3 مواسم من بداية الموسم المقبل.

ويلعب بانيغا في صفوف نادي إشبيلية الإسباني، كما سبق له ارتداء قمصان بوكا جونيورز الأرجنتيني وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان الإيطالي، كما يعود أول تمثيل للمنتخب قبل 12 عاما، وشارك في 3 بطولات كوبا أميركا، 2011 و2015 و2016، وبطولة كأس العالم 2018 الأخيرة.

وحقق بانيغا بطولتي دوري أوروبي مع إشبيلية، وكأس إسبانيا مع فالنسيا، وليبرتادوريس مع بوكا جونيورز، وسبق أن توج ببطولة كأس العالم تحت 20 عاما في 2008.