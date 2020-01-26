شكرا لقرائتكم بايرن يسحق شالكه بخماسية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرسل بايرن ميونخ تحذيرا لباقي أندية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه 5-صفر على شالكه خامس الترتيب ليقلص الفارق مع رازن بال شبورت لايبزيج المتصدر إلى نقطة واحدة يوم السبت.

ووضع روبرت ليفاندوفسكي فريقه على طريق الانتصار بتسجيل هدفه 21 في الدوري هذا الموسم بعد ست دقائق من البداية وبعد إلغاء هدفين بسبب التسلل وأضاف توماس مولر الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل ليون غوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 50 قبل أن يضيف تياجو وسيرج نابري هدفين ليحقق بايرن خامس فوز على التوالي.

وخسر لايبزيغ 2-صفر أمام أينتراخت فرانكفورت ويتصدر الدوري برصيد 40 نقطة من 19 مباراة ويملك بايرن 39 نقطة ثم بوروسيا مونشنغلادباخ 38 نقطة وبوروسيا دورتموند 36 نقطة، ولدى شالكه 33 نقطة ليبتعد بعض الشيء عن فرق المربع الذهبي.