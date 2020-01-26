شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آخر ظهور لجاريدو مدربا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة اليوم بين الأهلى و النجم الساحلى ، مواجهة الفريق الأحمر مع الفريق التونسى بقيادة الأسبانى خوان كارلوس جاريدو ، المدير الفنى السابق للفريق، و الذى توج مع الأهلى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية 2014 .

ويتولى جاريدو حاليا تدريب فريق النجم الساحلى التونسى ، ليكون وجها لوجه مع الفريق الأحمر.

وتولى جاريدو تدريب الأهلى لمدة 308 أيام منذ توليه المهمة يوم 29 يونيو من عام 2014 حتى إقالته فى مايو 2015 .

لعب الأهلي تحت قيادة جاريدو 50 مباراة، فاز الفريق في 32 منها، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر 8 مرات، وسجل الأحمر معه 60 هدفا، بينما تلقت شباكه 28 هدفا.

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بطولتان فقط من أصل 6 بطولات حققها جاريدو خلال قيادته للأهلى، حيث حقق لقب السوبر المحلى على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، ثم لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهدف القاتل الذى أحرزه عماد متعب فى نهائى البطولة الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى.

وخسر جاريدو 3 بطولات هى كأس مصر فى الموسم الماضى بعد الخسارة من سموحة وبطولة السوبر الأفريقى بعد الخسارة من وفاق سطيف الجزائرى، بضربات الحظ الترجيحية، التى احتكم إليها الفريقان بعد الهدف القاتل الذى أحرزه عماد متعب للفريق الأحمر فى الوقت القاتل من عمر اللقاء.

وكان آخر ظهور لجاريدو فى قيادة الاهلى يوم 2 مايو من عام 2015 ، أمام المغرب التطوانى فى بطولة دورى الأبطال الأفريقى من دور الـ16 والتى حسرها الفريق بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 4/3.

ويخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس