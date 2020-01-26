شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف السبب وراء إصرار صلاح محسن على الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعار مسئولو النادى الأهلى صلاح محسن مهاجم الفريق إلى نادى سموحة لمدة 6 أشهر بعد المفاوضات، التى دارت بين الجانبين خلال الأيام الماضية.

وكشفت مصادر لـ"سوبر كورة" أن الأهلى سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.

وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث إنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف، فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.

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ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

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