شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون وطنطا..طاهر أساسياً وأيمن حفني على دكة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن قائمة ذئاب الجبل التي تستعد لمواجهة طنطا، في مباراة الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حسين شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري، فيما احتفظ النحاس بأيمن حفني على دكة بدلاء الذئاب مع إبراهيم صلاح، فادي نجاح، أحمد عربي، عبد الله ياسين، محمد عصام، لويس إدوارد.

كما أعلن أيمن المزين المدير الفني لطنطا عن تشكيل أبناء السيد البدوي والذي جاء كالتالي:

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علي فرج، محمود مسعود، حسام غالي، سليمان عبد ربه، أحمد فهمي بكر، وليد عادل، إيهاب سمير، أحمد الشناوي، أحمد الألفي، محمد أونش، إسلام فؤاد، أحمد سالم صافي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل طنطا المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات للحفاظ على مركز الوصيف فى ظل الصراع المحتدم مع الاتحاد والزمالك على هذا المركز مشدداً على ضرورة احترام المنافس الذى يقدم اداء متميز رغم تراجع ترتيبه فى جدول الدوري ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام طنطا مكون من: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، كريم مصطفى، حسين الشامي، معروف يوسف، محمد مجلي محمود، فاروق نور الدين، محمد سالم، شكري نجيب، سيف الجزيري.

على الجانب الآخر شدد ايمن المزين المدير الفنى لطنطا على لاعبيه ضرورة استغلال الدعم المعنوى الذى حصلوا عليه بعد الفوز على الجونة بعد 12 مباراة متتالية بالمسابقة بدون فوز سعياً لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى أو العودة بنقطة التعادل على أقصى تقدير ، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا فى مواجهة المقاولون مكون من: علي فرج ، أحمد سالم صافي، سليمان عبدربه، محمود مسعود، إيهاب سمير ، حسام غالي، أحمد فؤاد الشناوي، محمد ماجد أنوش، وليد عادل، أحمد فهمي بكر، إسلام فؤاد.