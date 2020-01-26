شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى إلى ستاد الاسماعيلية لمواجهة الدراويش فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر فريق الاتحاد السكندرى إلى الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة فريق الاسماعيلى فى إطار إياب الدور ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال ،و التى تقام فى السادسة من مساء اليوم

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق السكندرى فيديو مغادرة زعيم الثغر متجها لقلعة الدراويش لخوض المباراة المقرر إقامتها باستاد الاسماعيلية .

انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد سجله محمد الشامى فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

Advertisements

وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الدراويش مكونا من: عماد السيد، السيد سالم، محمد أنور، إسلام جمال ومحمود شعبان، أحمد نبيل "مانجا"، نور السيد، وأحمد رفعت، أكوى، خالد قمر، رزاق سيسيه.

يبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام زعيم الثغر مكونا من: محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى - عماد حمدى – محمد مخلوف - محمد الشامى – محمد صادق – همام طارق - عبد الرحمن مجدى - بنسون شيلونجو.