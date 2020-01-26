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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 26 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأولمبياد الخاص وراء غياب وزير الرياضة عن مؤازرة فراعنة اليد أمام تونس، أجاى يقود هجوم الأهلى أمام النجم الساحلى بدورى الأبطال الليلة.

الأولمبياد الخاص وراء غياب وزير الرياضة عن مؤازرة فراعنة اليد أمام تونس

يغيب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن مباراة نهائى بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تقام اليوم بين منتخبى مصر وتونس فى نهائى البطولة، والتى تقام فى السابعة مساء اليوم على أرض الفريق المنافس.

زى خاص من شركة الملابس لمنتخب مصر الأولمبى فى طوكيو

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه تم الاتفاق مع شركة الملابس الألمانية على تصميم زى خاص لمنتخب مصر الأولمبى خلال مشاركته فى أولمبياد طوكيو 2020.

أجاى يقود هجوم الأهلى أمام النجم الساحلى بدورى الأبطال الليلة

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل فريقه الذي يواجه النجم الساحلي فى التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، ووفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن التشكيل الأقرب للفريق الأحمر في مواجهة النجم الساحلي

35 ألف جنيه لكل لاعب بالإسماعيلى مكافأة الإطاحة بزعيم الثغر من البطولة العربية

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عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي جلسة مع لاعبى فريقه خلال الساعات الماضية، لتحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، وكشف مصدر داخل بالإسماعيلى أن رئيس النادى أعلن خلال الجلسة منح كل لاعب بالفريق 35 ألف جنيه حال حصد بطاقة نصف نهائى البطولة العربية والإطاحة بزعيم الثغر.

كارتيرون يرفض المجازفة بـ"بن شرقى" فى موقعة دجلة

يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المُجازفة بالمغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الفريق، فى مواجهة دجلة القادمة، التى ستجمع الفريقان، بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

أحمد عادل ينتظم فى تدريبات المقاصة بعد أسبوع عقب إجراء جراحة بالعين

ينتظم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، في تدريبات الفريق الفيومي، بعد 7 أيام، وذلك عقب إجراء حارس عرين المقاصة لجراحة ناجحة في العين.

الأهلي يغادر إلى السودان الخميس قبل مواجهة الهلال فى دورى الأبطال

حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الرابعة عصر الخميس المقبل للسفر إلى السودان، استعدادا لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.