شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الرياضية فى بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار زيارته لمحافظة بورسعيد تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، المدينة الرياضية ببورسعيد لمتابعة أبرز الأنشطة المقامة بالمدينة، ومستوى الإقبال عليها.

وشملت جولة الوزير بالمدينة تفقد ملعب كرة القدم الرئيسى، والصالة المغطاة، ومجمع حمامات السباحة، وملاعب التنس، ومجمع الاسكواش، والملاعب متعددة الأغراض، والملاعب الخماسية، والهوكى، وحديقة الأطفال.

وتشهد المدينة الرياضية ببورسعيد اليوم مهرجان الأنشطة الفنية والرياضية لإجازة منتصف العام الدراسي بالصالة المغطاة بمشاركة أعضاء الأكاديميات الرياضية بالمدينة في مختلف الألعاب، منها كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والألعاب القتالية والاسكواش والسباحة، والهوكي.

وكان الدكتور أشرف صبحي افتتح فى وقت سابق مركز شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتي ببورسعيد، وعقد اجتماعاً مع مجلس إدارة المركز، طالبهم فيه بالحفاظ على المستوى المتميز للمركز، ووضع خطة متكاملة تتضمن آليات تعظيم الاستفادة القصوى من إنشاءات المركز بشكل يحقق عوائد اقتصادية تدعم المركز على مستوى الأنشطة، وصيانة البنية التحتية، فضلاً عن وضع تصور حول العضوية بالمركز.

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وقال الدكتور أشرف صبحى، "يمثل مركز شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتى إضافة جديدة للمنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة بمحافظة بورسعيد بتميز إنشاءاته المتنوعة، وجاهزيتها لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لأبناء الحي"، مشيراً إلى الدور المجتمعى للكيانات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص فى تقديم خدمات تنموية فى شتى المجالات. ونوه وزير الشباب والرياضة إلى رؤية واستراتيجية الوزارة فى تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالإمكانيات التى تؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه فى خدمة النشء والشباب، وكذا المجتمع المحيط بها فى إطار تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مشيراً أن الوزارة تفتح المجال أمام استثمار القطاع الخاص فى تطوير مراكز الشباب بنظام حق الانتفاع وفق القوانين والضوابط العاملة فى هذا الشأن.



اشرف صبحى فى المدينة الشبابية



صبحى فى المدينة الشبابية



صبحى مع مسئولى المدينة الشبابية