شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يعير صلاح محسن لسموحة مقابل مليون و250 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعار مسئولو النادي الأهلي صلاح محسن مهاجم الفريق إلى نادى سموحة لمدة 6 أشهر بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبيين خلال الأيام الماضية. وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلي سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.

وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.

ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التى تُطارده بانه بلا بصمات فى بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة فى دورى الأبطال بعكس الحال فى الدورى المحلى الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة فى بطولة أفريقيا، ويعول المدرب السويسرى على خبرات وقدرات لاعبيه وفى مقدمتهم على معلول وأجاى وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحى وعمرو السولية ومحمود متولى ورامى ربيعة والحارس المُتميّز محمد الشناوى والوافد السنغالى الجديد بادجى المُنضم للقلعة الحمراء قادماً من رابيد فينا النمساوى فى يناير الجارى، فيما يفتقد الأحمر جهود مهاجمه المغربى وليد آزارو الذى رحل مؤخراً لنادى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

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جلسات فايلر الأخيرة مع لاعبى الأهلى شهدت التأكيد على قوة الفريق التونسى الذى يُقدم عروض جيدة للغاية خارج أرضه تحديداً، وهو ما تؤكده نتائجه خارج تونس كما أن الفريق التونسى لديه لاعبون على مستوى عال من الكفاءة والقدرات الخاصة بجانب خبراته الافريقية الطويلة وشدد المدرب السويسرى على أن الفريق التونسى لا يستسلم بسهولة أيضاً فقد تهتز شباكه ولا يهتز ويعود بهدف وأثنين بما يضمن له نقاط المباراة لذا لابد من اللعب بحماس وجدية منذ بداية اللقاء حتى نهايته.