شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والنجم فى دورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى مباراة الأهلى والنجم الساحلى التونسي الليلة باهتمام ومتابعة الملايين من جمهور الفريقين فى الوطن العربى، باعتبارها واحدة من أهم مباريات القمة بين الأندية العربية، خاصة أنها سيكون لها دور فى رسم ملامح الفرق المتأهلة لدور الثمانية فى البطولة، وفى التقرير التالى نلقى الضوء حول عدة أمور وتساؤلات خاصة بمباراة النجم وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلى والنجم الساحلى؟

ج: الأهلى يلتقى مع النجم الساحلى فى التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

س: ماذا عن حكم مباراة الأهلى والنجم الساحلى وكذلك عدد الجمهور؟

ج: يدير مباراة الأهلى والنجم الساحلى الليلة الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز ويحضرها عشرة آلاف مشجع.

س: وماذا عن موقف الأهلى والنجم الساحلى فى المجموعة؟

ج: يخوض الأهلى مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط، خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بنفس الرصيد من النقاط لكن فارق الأهداف يُرجح كفة الفريق التونسى، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة للهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

Advertisements

س: ماذا عن غيابات الأهلى أمام النجم الساحلى؟

ج: يفقد الأهلى كلاً من حسام عاشور وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية، فيما يغيب كل من رمضان صبحى ومحمد محمود وحمدى فتحى وسعد سمير للاصابة.

س: ماذا عن تاريخ مواجهات الأهلى مع النجم الساحلى؟

ج: التقى الأهلى مع النجم الساحلى فى 12 مواجهة بمختلف البطولات الأفريقية.. دورى الأبطال والسوبر والكونفدرالية.. حقق الأهلى الفوز فى ثلاث مناسبات، وكان الفوز حليف النجم فى أربع مناسبات، بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة خمسة لقاءات من بينها أربعة تعادلات سلبية.

أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما حقق الفوز بنتيجة 6-2، فى المواجهة التى جمعت الفريقين فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال نسخة 2017 وتحديدًا بتاريخ 22 أكتوبر 2017.

وماذا فعل الأهلى مع الأندية التونسية عموماً؟

لعب الأهلى أمام أندية تونس 44 مرة فى تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45 حيث واجه الأهلى ست فرق تونسية، فى مقدمتها الترجى الرياضي، الذى التقى الأهلى فى 20 مباراة، ثم النجم الساحلى بـ12 مباراة، والصفاقسى بست مباريات، والأفريقى والبنزرتى ومستقبل المرسى الذى التقى كل منها الأهلى فى مواجهتين.