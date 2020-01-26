من الأغلى للبحث عن فرصة في سموحة.. ماذا قدم صلاح محسن مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو

انتقل صلاح محسن لاعب النادي الأهلي لصفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وتمت صفقة انتقال صلاح محسن إلى فريق سموحة السكندري مقابل مليون جنيه، كما تم وضع بند في عقد اللاعب بعدم المشاركة أمام فريق الأهلي في الدوري.

وخرج محسن من حسابات فايلر منذ قدومه خلال أغسطس الماضي، حيث شارك اللاعب مع المدرب السويسري في ثلاثة مباريات فقط، بواقع مبارتين في دوري أبطال أفريقيا خلال دور ال32 من البطولة، ومباراة أخري في الدوري المصري هذا الموسم أمام أسوان.

وبهذه الصفقة يبدأ صلاح محسن رحلة جديدة للبحث عن فرصة جديدة مع فريق سموحة، بعد قضاء عامين ونصف في صفوف الأهلي، حيث انضم للفريق الأحمر في يناير عام 2018 قادما من نادي إنبي.

Advertisements

وفي صفقة تاريخية غيرت مقاييس سوق الانتقالات في تاريخ الكرة المصرية، اعتبر صلاح محسن أغلى لاعب محلي ينتقل بين ناديين محليين في الدورى المصرى حينها، بعد انضمامه لصفوف النادى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه.

ولم ينجح صلاح محسن في إثبات ذاته وحجز مكانا أساسيا في صفوف الأهلي منذ انضمامه، حيث خاض 32 مباراة فقط خلال عامين ونصف بقميص النادي المارد الأحمر.

وخاض لاعب منتخب مصر الأوليمبي 32 مباراة مع الأهلي بواقع 957 دقيقة مع الفريق، تمكن من إحراز 8 أهداف خلالهم، وصنع هدف وحيد.

ولعب صلاح محسن مع الأهلي 19 مباراة في الدوري المصري خلال ثلاثة مواسم، أحرز خلالهم 4 أهداف، وشارك في 12 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، هز فيهم شباك الخصوم 4 مرات، وفي بطولة كأس مصر خاض اللاعب الشاب مباراة وحيدة لم يحرز خلالها أية أهداف.