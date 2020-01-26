بالصور.. الاتفاق يعلن إتمام اجراءات ضم أزارو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلنت إدارة نادي الاتفاق إتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المنضم إلى صفوف الفريق السعودي على سبيل الإعارة.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور من توقيع اللاعب المغربي على عقود إعارته، كما أكد النادي اجتياز أزارو للكشف الطبي بنجاح.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على إعارة أزارو إلى صفوف الاتفاق لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وانضم أزارو إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، وشارك المغربي بقميص الأهلي في 89 مباراة بمختلف البطولات، سجل 41 هدفًا وصنع 16 تمريرة ناجحة.
جدير بالذكر أن الأهلي استغنى عن أزارو لضم السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لإنعاش خط هجوم الفريق الأحمر.
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