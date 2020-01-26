"جمجمة محطمة وتورط 8 من الرجال والنساء ".. مقتل نجم هيدرسفيلد الأسبق يهز إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تعكف الشرطة الإنجليزية على كشف غموض مقتل "جوردان سينوت" نجم فريق ماتلوك تاون وهيدرسفيلد السابق بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وعثرت الشرطة على "سينوت" الذي يبلغ من العمر 25 عاما فاقدا للوعي على إثر إصابات بجروح خطيرة في الرأس في مدينة ريتفورد ليفارق الحياة قبل إسعافه في واقعة هزت الأوسط الرياضية في في إنجلترا .

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز" فأن الفحص الطبي أثبت وصول "سينوت" بجمجمة محطمة .

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وقال المحقق "جوستين" ويلسون للموقع الإنجليزي إن مجموعة تضم ما يصل إلى "8 من الرجال والنساء" متورطون بالحادث مشيراً إلى أن التحقيقات جارية مع عدد من الشهود الذين قد يحملون معلومات حيوية بشـأن الحادث.

وسجل سينوت 3 أهداف "هاتريك" في أخر ظهور له مع فريقه الذي ينشط في الدرجة السابعة في إنجلترا

سينوت هو نجل قائد فريق هيدرسفيلد تاون السابق "لي سينوت" وكان يغشل مركز خط الوسط.